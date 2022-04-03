Сейчас работников завода отправили на бессрочный отпуск, поэтому неизвестно, когда все восстановится. Об этом сообщил в своем обращении за 2 апреля городской голова Владимир Новацкий.
Заметьте Металлургические заводы Мариуполя не будут работать в оккупации, – Ахметов
Почему есть опасность для всего региона
Ранее стало известно, что существует большая угроза обстрела этого объекта. Это представляет значительную опасность, поскольку на предприятии сохраняется аммиак. Следовательно, завод является объектом с повышенной техногенной опасностью.
С начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, предприятие было взято под круглосуточную охрану. Этим занимаются служащие МВД – полиции и Нацгвардии.
Кроме того, законсервировали в городе и спортивный комплекс "Олимп". Уже запустили процедуру передачи его в городскую собственность.
Обращение городского головы Южного: смотрите видео
К теме – У Путина и его окружения свои интересы к Одессе: смотрите видео