Начались столкновения с полицией под горсоветом Черноморска: чего требуют активисты
Источник:телеграм Chornomorsk
Под горсовет Черноморска утром 3 декабря пришла группа активистов. Впоследствии их мирная акция протеста переросла в несколько столкновений с полицией.
В сети обнародовали видео этих столкновений, где заметно использование слезоточивого газа. Уже стало известно, какие именно требования у протестующих.
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Пытались пройти в помещение
По данным телеграма "7 канал" под зданием горсовета протестуют члены общественной организации "Рапира". Они захотели выразить недоверие одному из заместителей мэра, которого обвиняют во взяточничестве.
Столкновения под зданием горсовета: смотрите видео
Люди в камуфляже попытались прорваться на сессию городского совета, однако помешала полиция и муниципальная стража. Один из стражей вытащил газовый баллончик и брызнул газом в людей.
Попытка прорыва в горсовет: смотрите видео
Впоследствии такая же ситуация случилась уже рядом со зданием. На место прибыла дополнительная группа правоохранителей. Также приехала карета скорой, чтобы забрать активиста, которому разбили голову.
Активисты пытаются пройти в горсовет: смотрите видео
Телеграм "Новости Одесса" написал, что сейчас активисты озвучили несколько требований:
- Прекратить системное уничтожение зеленой зоны ради стихийных супермаркетов, универсамов и стоянок.
- Публично прояснить ситуацию с McDonald's, которая больше похожа на отжимание городской земли.
- Прекратить создавать препятствия для ветеранов, которые честно хотят заниматься предпринимательской деятельностью.