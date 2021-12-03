Начались столкновения с полицией под горсоветом Черноморска: чего требуют активисты

Под горсовет Черноморска утром 3 декабря пришла группа активистов. Впоследствии их мирная акция протеста переросла в несколько столкновений с полицией.

В сети обнародовали видео этих столкновений, где заметно использование слезоточивого газа. Уже стало известно, какие именно требования у протестующих.

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Пытались пройти в помещение

По данным телеграма "7 канал" под зданием горсовета протестуют члены общественной организации "Рапира". Они захотели выразить недоверие одному из заместителей мэра, которого обвиняют во взяточничестве.

Столкновения под зданием горсовета: смотрите видео

Люди в камуфляже попытались прорваться на сессию городского совета, однако помешала полиция и муниципальная стража. Один из стражей вытащил газовый баллончик и брызнул газом в людей.

Попытка прорыва в горсовет: смотрите видео

Впоследствии такая же ситуация случилась уже рядом со зданием. На место прибыла дополнительная группа правоохранителей. Также приехала карета скорой, чтобы забрать активиста, которому разбили голову.

Активисты пытаются пройти в горсовет: смотрите видео

Телеграм "Новости Одесса" написал, что сейчас активисты озвучили несколько требований: