Нечистоты в Черном море: в Одессе объяснили причину инцидента

На днях одесситы массово жаловались на зловонное пятно у берега Черного моря. В одесском ГАСКе объяснили, почему в водоем слили нечистоты.

Об этом сообщил глава управления Государственного архитектурно-строительного контроля в Одессе Александр Авдеев. По его словам, в Маячном переулке реконструируют канализацию.

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Канализационные стоки в море

Чиновник отметил, что одесситы были обеспокоены проливными дождями в море канализационных стоков возле 7-этажного дома в Маячном переулке, 11 и 11-а. На этом объекте производят реконструкцию.



На объекте производят реконструкцию стоков / Фото Александра Авдеева

Заказчиком строительства является Производственно коммерческая фирма имени П. Шмидта. Технические условия на отвод ливневых стоков компания получила в июне 2021 года.



Все работы согласованы с городским советом / Фото Александра Авдеева

Согласно проекту, на месте должны обустроить канализацию с дождеприемниками, усилить и отремонтировать имеющуюся ливневую камеру и заменить элементы коллектора.

Реконструкция продолжается с июня 2021 года и до сих пор не завершилась / Фото Александра Авдеева

Проект разработала проектно-строительная компания "Альянс", вся документация согласована с коммунальщиками. В то же время, до сих пор реконструкцию не завершили и сертификата готовности нет.

Смог в Харькове

О другой экологической проблеме сообщили уже в Харькове. Утром 15 февраля местные жители зафиксировали сильнейший смог в отдельных районах города.

Харьковчане отметили, что густой смог сопровождается неприятным запахом и затрудняет дыхание. Пользователи соцсетей отметили, что такое в городе случается не в первый раз.

Жители Харькова показали утренний смог: смотрите видео

В то же время ресурс Waqi показал высокий уровень загрязнения воздуха в Харькове. В некоторых районах он был "Нездоров", а на Салтовском шоссе – "Опасный".

Текст публикации в фейсбуке:

"Ливневая канализация в Маячном переулке: детали проекта

Ко мне обратились журналисты по поводу видео, которое сняли одесситы и разместили в соцсетях. Одесситы были обеспокоены ливнями в море по их мнению канализационными стоками возле семиэтажного объекта в Маячном переулке, 11 и 11-а.

По запросу журналистов хочу сообщить, что заказчик строительства ООО "Производственно-Коммерческая фирма имени П. Шмидта" получил 16 июня 2021 года технические условия на отвод ливневых стоков от объекта реконструкции нежилых зданий и сооружений рекреационного назначения.

Проектом предусмотрено:

спроектировать и построить внутриплощадную канализацию с дождеприемниками и гидрозатворами;

усиление и ремонт существующей ливневой камеры с гидравлическими расчетами на коллекторе;

замена поврежденных элементов ливневого коллектора в пределах территории застройки.

Проектировщиком ООО "Проектно-строительная компания "Альянс" изготовлена ​​проектная документация реконструкции и согласована КП "Городские дороги".

Также добавлю, что этот объект еще не получил сертификат готовности, а является строительным объектом.