Ночные обстрелы Одесской области: обошлось без жертв, однако есть раненые
В ночь на 16 марта враг обстрелял некоторые населенные пункты Одесской области. В ОВА говорят, что обошлось без жертв, однако есть двое раненых.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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Цель врага – пробить систему ПВО
Братчук отметил, что цель врага – пробить систему противовоздушной обороны Одессы. После этого оккупанты хотели бы ее обнаружить и уничтожить.
Спикер отметил, что сигналы воздушной тревоги звучат не просто так. Поэтому следует выполнять все, что необходимо.
Корабли Черноморского флота остаются
Корабли Черноморского флота никуда не делись, говорит Братчук. Они курсируют и перегруппировываются. Очень высокой остается вероятность ракетных ударов по региону. Однако украинские силы обороны готовы давать отпор.
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