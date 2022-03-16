Ночные обстрелы Одесской области: обошлось без жертв, однако есть раненые

В ночь на 16 марта враг обстрелял некоторые населенные пункты Одесской области. В ОВА говорят, что обошлось без жертв, однако есть двое раненых.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Цель врага – пробить систему ПВО

Братчук отметил, что цель врага – пробить систему противовоздушной обороны Одессы. После этого оккупанты хотели бы ее обнаружить и уничтожить.

Спикер отметил, что сигналы воздушной тревоги звучат не просто так. Поэтому следует выполнять все, что необходимо.

Корабли Черноморского флота остаются

Корабли Черноморского флота никуда не делись, говорит Братчук. Они курсируют и перегруппировываются. Очень высокой остается вероятность ракетных ударов по региону. Однако украинские силы обороны готовы давать отпор.

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