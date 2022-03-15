О соответствующей инициативе сообщили на странице Приморского районного суда в фейсбуке. А само решение приняли во время собрания судей 14 марта.
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С начала войны суд не прекращал свою работу
С начала войны, в условиях правового режима военного состояния, Приморский районный суд города Одессы не прекращал свою работу, и в полном объеме выполняет задачи судопроизводства, предусмотренные Конституцией и законами Украины,
– говорится в сообщении.
Также часть судейских заработных плат направят на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата суда, а также оказание адресной помощи лицам, которые в ней нуждаются.
Кроме того, в Приморском районном суде собрали средства на приобретение средств индивидуальной защиты для работников Службы судебной охраны.
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