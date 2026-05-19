Измаил ночью подвергся атаке БпЛА: повреждены объекты портовой инфраструктуры
- В ночь на 19 мая ударные дроны врага атаковали Измаильский район, повредив портовую инфраструктуру.
- Атака продолжалась с 1 до 3 утра – к счастью, обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
Ударные дроны врага ночью 19 мая в очередной раз ударили по Одесской области. На этот раз пострадал Измаильский район.
О последствиях сообщили в Измаильской РГА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки
Что известно об атаке БпЛА в Одесской области 19 мая и ее последствиях?
Воздушную тревогу в Одесской области объявляли в разных районах несколько раз ночью 19 мая Из сообщений Воздушных сил было известно, что российские военные запустили свои дроны-камикадзе на регион.
Как оказалось, те нацелились на Измаил. В Измаильском районе тревога продолжалась примерно с 1 ночи до 3 утра.
Как позже сообщили в районной государственной администрации, в Измаиле повреждены объекты портовой инфраструктуры. К счастью, прошло без пострадавших и значительных разрушений.
Последствия удара по Измаилу / Фото РГА
Где еще были взрывы во время ночной атаки сегодня?
Массированной атаке подвергся город Днепр прошлой ночью, 18 мая. Много часов гремели взрывы – враг бил дронами и баллистикой, возник ряд пожаров, есть раненые.
А этой ночью под удар попал Харьков – пострадали два района города, возникли пожары. Также Балаклея в области подверглась обстрелам, там занялся пожар в нежилом здании.