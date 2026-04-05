5 апреля, 01:52
1

Одесса под атакой дронов: загорелись авто и балкон жилого дома

Ирина Буртык
Основні тези
  • Одесса подверглась атаке российских дронов, пострадали два человека, загорелись авто и балкон жилого дома.
  • Харьков также был обстрелян, в нескольких домах выбиты окна, но информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 5 апреля Одесса оказалась под ударом российских БпЛА. Имеются последствия в одном из районов города.

По предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Одесской МВА.

Что известно об ударе по Одессе?

Глава городской военной администрации обещает рассказать больше о последствиях атаки впоследствии, но позже. В 00:41 он подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и попросил всех находиться в безопасных местах.


Последствия российского удара / Одесская МВА

Еще в 23:18 4 апреля в Воздушных силах предупреждали о БпЛА, летевших из акватории Черного моря курсом на Одесщину. После полуночи вражеские дроны двигались в сторону областного центра, а около 00:55 – в направлении населенного пункта Раздельная.

Харьков – также под атакой

Вечером 4 апреля противник нанес удары и по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании вблизи домов в Шевченковском районе.

"В результате обстрела – в нескольких многоэтажках выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала", – уточнил позже мэр.