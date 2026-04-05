За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Про це повідомив Сергій Лисак, очільник Одеської МВА.

Що відомо про удар по Одесі?

Голова міської військової адміністрації обіцяє розповісти більше про наслідки атаки згодом. О 00:41 він наголосив, що повітряна тривога триває та попросив усіх перебувати у безпечних місцях.



Наслідки російського удару

Ще о 23:18 4 квітня у Повітряних силах попереджали про БпЛА, які летіли з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Після опівночі ворожі дрони рухалися в бік обласного центру, а близько 00:55 – у напрямку населеного пункту Роздільна.

Харків – також під атакою

Ввечері 4 квітня противник завдав ударів і по Харкову. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання поблизу будинків у Шевченківському районі.

"В результаті обстрілу – у кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Інформації про постраждалих наразі не надходило", – уточнив пізніше мер.