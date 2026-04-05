По предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Одесской МВА.

Что известно об ударе по Одессе?

Глава городской военной администрации обещает рассказать больше о последствиях атаки впоследствии, но позже. В 00:41 он подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и попросил всех находиться в безопасных местах.



Последствия российского удара

Еще в 23:18 4 апреля в Воздушных силах предупреждали о БпЛА, летевших из акватории Черного моря курсом на Одесщину. После полуночи вражеские дроны двигались в сторону областного центра, а около 00:55 – в направлении населенного пункта Раздельная.

Харьков – также под атакой

Вечером 4 апреля противник нанес удары и по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании вблизи домов в Шевченковском районе.

"В результате обстрела – в нескольких многоэтажках выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала", – уточнил позже мэр.