В Одессе ищут диверсантов, которые пошли на сотрудничество с оккупантами

В Одесской области постоянно проводят контрдиверсионную работу. В регионе обнаруживают вражеских агентов и граждан Украины, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что таких людей задерживают и с ними проводятся следственные действия.

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Армия Приднестровья не готова к боевым действиям

Также Братчук отметил, что так называемые 1-я, 2-я и 3-я армии самопровозглашенного Приднестровья – не готовы к боевым действиям на территории Украины. Тем временем украинские силы обороны продолжают выполнять задачи по охране объектов Одесской области.

Противник пытается оказывать психологическое давление на население

В Одесской ОВА предупредили: противник усиленно работает над психологическим давлением на население Украины. Украинцев пытаются просто забрасывать фейками, так что следует читать только официальные источники.

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Ночное обращение Зеленского за 16 апреля

Накануне в Одесской области сообщили, что россияне активизировали воздушную разведку. Над регионом летало много дронов, часть из которых уничтожили.