В Одессе из-за морозной погоды наблюдали редкое природное явление

Из-за немалой разницы между температурами воды и воздуха в Одессе дымится море. Дымку можно увидеть фактически из любой точки города, откуда видно море.

Появление потрясающего и очень необычного явления природы жители города живо обсуждают в соцсетях. Наблюдать подобное можно лишь во время сильных морозов, а следовательно – исключительно зимой.

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Впрочем, если обычным одесситам и гостям города подобное по нраву, моряки от пара на море страдают.

На солнце образуются радужные узоры

Как объясняют специалисты, пар над морем образовался потому, что ночью в Одессе было довольно холодно – -10 градусов. Вода при этом была значительно теплее – +5°C.

Утром казалось, что море покрыли облака – настолько много пара витало над акваторией.

Когда солнце поднялось, его лучи образовали в воздухе над морем удивительные узоры.

Моряки же говорят, что такое редкое природное явление мешает навигации. Кроме того, испарение моря существенно уменьшает видимость.

Недолговечная красота

Согласно прогнозам синоптиков, уже 24 декабря столбики термометров в Одессе будут показывать плюсовую температуру. Так что наблюдать пар над морем будет невозможно. Ночью ожидается -2 градуса, а днем – + 1.

Также в Гидрометцентре говорят, что днем может идти снег. Потепление будет сопровождаться достаточно мощным ветром скоростью до 9 метров в секунду