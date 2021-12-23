Речь идет об Одессе, Запорожье и Виннице, ставших рекордсменами. Кроме того, обнародовали сравнение цен на главные елки областных центров.

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Сколько будет стоить праздник для бюджетов

Дороже всех празднование обойдется Одессе, где выделили на это 12,7 миллиона гривен. Второе место этого "рейтинга" занимает Запорожье с бюджетом празднования 10,5 миллиона, а третье – Винница, где выделили 7 миллионов.

Для сравнения, для празднования Нового года в Киеве понадобится всего 5,26 миллионов гривен. А вот наиболее экономными оказались Тернополь и Львов, где новогодние расходы составляют – 199 и 242 тысячи гривен соответственно.

Сравнение новогодних расходов городов Украины / Инфографика ЧЕСТНО

Эти данные предоставляли горсоветы в ответ на запрос движения ЧЕСТНО. Следует отметить, что мэрии Кропивницкого, Хмельницкого, Николаева и Днепра еще не дали ответ.

Где приобрели самую дорогую елку

В сравнении, которое обнародовали аналитики, самая дорогая елка в Виннице. Она стоит 18,02 миллионов. Второе по цене новогоднее дерево у Запорожья, которое стоит 14,33 миллионов. Также недешевые елки Ужгорода и Одессы – 13,73 и 12,48 миллионов гривен.

Однако стоит упомянуть о Днепре, который пока не дал ответ. 14 декабря сообщили, что там начали устанавливать самую высокую после Киева елку в Украине. Она стоила бюджету города более 50 миллионов гривен. В общей сложности на украшение города выделили почти 60 миллионов гривен. Однако интересно и то, что главная елка столицы в этом году обошлась киевлянам лишь в 1,78 миллиона гривен.

Меньше всего из бюджета выделили на елку во Львове. Там она стоит всего 0,31 миллиона гривен. Также недорогие елки в Тернополе и Полтаве – 0,88 и 1,08 миллиона гривен.

Сравнение цен на елки в городах Украины / Инфографика ЧЕСНО

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