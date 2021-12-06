В Одессе медики перекрыли дорогу и потребовали выплату зарплат: красноречивое видео

Одесские медики жалуются на задержку зарплаты. Из-за этого около 40 медсестер, санитарок и врачей утром 6 декабря перекрыли Адмиральский проспект.

Участники акции объяснили, что за ноябрь им выплатили только аванс. При этом самих зарплат и обещанных "коронавирусных" надбавок за работу в опасных условиях они до сих пор не получили.

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Выплаты задерживают не в первый раз

С такими проблемами медики Одессы сталкиваются не в первый раз. В начале ноября им уже задерживали выплаты. Тогда все это в местной ОГА объясняли техническими трудностями. Якобы в самой больнице неправильно представляют необходимые документы. После того, как эта история получила огласку в СМИ, деньги к медикам все же поступили.

Впрочем, в начале декабря все начало повторяться, поэтому медики решили выйти на протест. Они перекрыли дорогу и пропускали только кареты скорой помощи. Одесские водители отрицательно отреагировали на такую ​​форму протеста. Некоторые из них даже пытались проехать через толпу.

Только 2 500 гривен за ноябрь

По словам медсестры Людмилы один возмущенный водитель требовал его пропустить и кричал, что надо детей кормить. "Нам тоже нужно. Мы за ноябрь получили всего 2 500 гривен", – подчеркнула женщина. И объяснила, что акцией протеста ее участники хотят привлечь внимание к проблеме.

Медики предупредили, что если в ближайшие дни не получат зарплату, то просто не будут выходить на работу. Раньше их предостерегли, что покинуть больных – это преступление. "Мне кажется, что такое отношение к нам – тоже преступление. Поэтому будем консультироваться с юристами", – рассказала другая медсестра, Виктория.

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Как отреагировали в Одесской ОГА

Ближе к 12:00 на протест отреагировала глава департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева. Она подчеркнула, что в начале декабря медики получили аванс. Коллективный договор предусматривает, что зарплату они получат уже сегодня, 6 декабря. Детальнее объяснить, почему сложилась такая ситуация с выплатами, чиновники пообещали уже завтра, 7 декабря. К тому времени там должны встретиться с коллективом больницы.