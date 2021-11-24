Эти данные обнародовали в телеграм-каналах 24 июля. В комментариях сразу появилось немало возмущения и оскорблений в сторону местных чиновников.

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Какие зарплаты у чиновников

В платежной ведомости указано, что сельская голова Наталья Крупица получила за июль 141 тысячу гривен. Из этих денег примерно 91 тысяча была авансом, а остальное – "выплата по банковскому счету".

Наталья Крупица на рабочем месте / Фото Фонтанского сельсовета

А вот одному из ее заместителей заплатили 119 тысяч, из которых авансом были 57 тысяч гривен. К сожалению, в документе не указали имя получателя средств. Однако, вероятнее всего, речь идет о первом заместителе главы учреждения Бабичеве Федоре.

Третья по размеру была зарплата начальника отдела кадровой работы. Чиновник получил более 94 тысяч за месяц работы. Эту зарплату отличает от других то, что авансом из всей суммы были только 2 568 гривен.

Обратите внимание! Согласно данным "МинфинМедиа", в июле 2021 года средняя заработная плата в Одесской области составляла 12 609 гривен. А официальная месячная зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова – всего 23 тысячи гривен.

Платежная ведомость Фонтанского сельсовета / изображение телеграма "Ху***ая Одесса"

Реакция пользователей на такие зарплаты

Под этой публикацией только за 3 часа собралось несколько сотен комментариев. Часть людей только возмущалась, но были и те, кто сразу переходил к обвинениям.

Какие комментарии там писали: