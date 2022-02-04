В Одессе нашл девушку с проблемами памяти из Кривого Рога: через фейсбук нашли родственников

В Одессе обнаружили девушку, которая не имела документов и говорила о своих проблемах с памятью. Впоследствии оказалось, что она является жительницей Кривого Рога.

Об этом сообщили в сети 3 февраля. В тот же день разыскали родственников девушки, и они за ней поехали.

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Помогли пользователи фейсбука

Написала об этой истории в группе "Поиск детей Кривой Рог" пользователя Татьяна Карнаух. Она отметила, что девушка назвалась Татьяной, однако ничего больше не помнила.



Девушка, какую нашли в Одессе / Фото Татьяны Карнаух

Впоследствии в комментариях люди написали вероятное имя девушки. Оно оказалось правильным, и благодаря этому удалось отыскать родственников.





Женщина написала имя найденной / Скриншот 24 канала

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Читайте полный текст описание Татьяны Карнаух:

Внимание, Кривой Рог!!!

На фото девушка, которая имеет проблемы с памятью, документов нет, сейчас находится в городе Одесса.

Утверждает что ее имя Татьяна и она из нашего города. Обратите внимание, Посмотрите внимательно на фото, может, кто-то ее узнает.

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Спасибо за репосты! Родственников нашли, они выехали за девушкой. Спасибо, криворожане, вы невероятные!