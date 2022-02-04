Про це повідомили в мережі 3 лютого. Того ж дня розшукали родичів дівчини та вони за нею поїхали.

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Допомогли користувачі фейсбуку

Написала про цю історію в групі "Пошук дітей Кривий Ріг" користувачка Тетяна Карнаух. Вона зазначила, що дівчина назвалася Тетяною, проте нічого більше не пам'ятала.



Дівчина, яку знайшли в Одесі / Фото Тетяни Карнаух

Згодом у коментарях люди написали ймовірне ім'я дівчини. Воно виявилося правильним і завдяки цьому вдалося відшукати родичів.





Жінка написала ім'я знайденої / Скриншот 24 каналу

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Читайте повний текст допису Тетяни Карнаух:

Увага, Кривий Ріг!!!

На фото дівчина, яка має проблеми із пам'яттю, документів не має, зараз перебуває у місті Одеса.

Стверджує що її ім'я Тетяна і вона із нашого міста. Зверніть увагу, подивіться уважно на фото, може хтось її впізнає.

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Дякую за репости! Родичів знайшли, вони виїхали за дівчиною. Дякую, криворіжці, ви неймовірні!