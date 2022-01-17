В Одессе от ужасной болезни умерла школьница: не успели довезти в больницу
Источник:"Думская"
В Одессе произошла чрезвычайная трагедия. Там маленькая девочка умерла на руках у матери по дороге в больницу.
Это случилось еще 15 января. Однако об этой трагедии рассказали журналистам в полиции 17 января.
Недавно В Черкасской области у горе-матери умер пятимесячный ребенок
Какова была причина гибели
Ребенок был жителем города Измаил. Ее за несколько дней до этого госпитализировали в местную больницу. У ребенка были симптомы пневмонии и врачи предполагали, что это коронавирус.
В областном Департаменте здравоохранения также прокомментировали случившееся. Там отметили, что состояние ребенка ухудшалось, поэтому его быстро решили перевести в Одесскую детскую больницу №3.
Однако было слишком поздно. Ребенок умер еще до того, как прибыл в приемное отделение. Рядом с ней до конца была ее мать.
Другая ужасная смерть девочки
В апреле Одессу всколыхнуло жуткое происшествие. Там от анорексии и осложнений коронавируса умерла 12-летняя школьница.
В момент госпитализации ребенок был без сознания и у него была тяжелая пневмония. Врачи пытались бороться, однако это было безрезультатно.