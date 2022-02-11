В Одессе распустились первые подснежники: удивительные фото находки

Одесситы уже начали находить первые в этом году подснежники в своем городе. Они делятся фотографиями этого чуда весны в сети.

В частности, фото одной из таких находок было обнародовано 11 февраля. Хотя и до смены времени года еще далеко, там все выглядит совсем не по-зимнему.

Невероятно В Черкасской области зацвели тысячи подснежников: чарующие фото

Подснежники расцвели в Одессе / Фото Ивана Бошку

Уже нет снега

На фото заметно, что растения пробились сквозь прошлогодние листья густыми кучками. При этом на фоне даже не видно ни одного клочка снега.

Красивые одесские подснежники / Фото Ивана Бошку

Однако есть яркие солнечные лучи, которые освещают здания позади. Автор сообщения обнародовал сразу 4 фото этих невероятных подснежников. Ими он невероятно порадовал своих подписчиков.

Первые в этом году подснежники Одессы / Фото Ивана Бошку

Что известно о подснежниках Это род растений семейства амариллисовых, подсемейства Amaryllidoideae. Всего этих цветов есть 20 видов. Большинство из них зацветают именно в конце зимы.



Поскольку эти растения издавна растут на наших землях, в украинском языке есть несколько разных их названий: подснежник, скоролесок, просерен.



К сожалению, из-за красоты растений их часто собирают и продают. Поэтому часть видов подснежников занесена в Красную книгу Украины.

Информация взята из Это род растений семейства амариллисовых, подсемейства Amaryllidoideae. Всего этих цветов есть 20 видов. Большинство из них зацветают именно в конце зимы.Поскольку эти растения издавна растут на наших землях, в украинском языке есть несколько разных их названий: подснежник, скоролесок, просерен.К сожалению, из-за красоты растений их часто собирают и продают. Поэтому часть видов подснежников занесена в Красную книгу Украины.Информация взята из Википедии

Кстати – краснокнижные цветы продают в столице: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения из фейсбука Ивана Бошку:

Подснежники в Одессе