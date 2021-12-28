В Одессе рецидивист получил почти 4 года тюрьмы за кражу огнетушителя из здания прокуратуры

Серьезное наказание получил одессит, совершивший, на первый взгляд, мелкое преступление. 28 декабря суд отправил преступника за решетку на 3 года и 8 месяцев.

Мужчина, как доказали прокуроры, совершил кражу порошкового огнетушителя из помещения прокуратуры на улице Черняховского. Стоимость украденного им предмета – 297 гривен и 15 копеек.

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Мотивы совершения преступления остались неизвестными.

Получил в "нагрузку" предварительный срок

Преступление, за которое осудили одессита, произошло 17 ноября в помещении местной прокуратуры №3 в Одессе.

27-летний мужчина, обвиняемый в совершении ряда краж, зашел в здание и похитил огнетушитель.

Момент преступления увидел задержавший мужчину боец ​​Нацгвардии.

Злоумышленник обвинен в совершении кражи, совмещенной с проникновением в помещение.

При рассмотрении дела о краже огнетушителя служители Фемиды признали мужчину виновным и применили к нему максимально мягкое наказание по инкриминированной статье – 3 года заключения. Кроме того, к сроку прибавили еще 8 месяцев, которые преступник не отбыл по предыдущему приговору.

Также в полиции утверждают, что мужчина может быть причастен к ряду более серьезных краж.

Похожий случай на Буковине

В Черновицкой области мужчина получил 4 месяца пребывания за решеткой за кражу металлического бидона из помещения туалета. Стоимость похищенного имущества – 876 гривен. Мужчина заключил со стороной потерпевшего мирное соглашение и признался в содеянном. Однако это не спасло его от реального заключения.