Чоловік, як довели прокурори, здійснив крадіжку порошкового вогнегасника з приміщення прокуритури на вулиці Черняховського. Вартість поцупленого ним предмета – 297 гривень та 15 копійок.

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Мотиви скоєння злочину залишилися невідомими.

Отримав у "навантаження" попередній термін

Злочин, за який засудили одесита, стався 17 листопада у приміщенні місцевої прокуратури №3 в Одесі.

27-річний чоловік, якого звинувачують у скоєнні низки крадіжок, зайшов у будівлю та викрав вогнегасник.

Момент злочину побачив боєць Нацгвардії, який затримав чоловіка.

Зловмисника звинуватили у скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення.

Під час розгляду справи про крадіжку вогнегасника служителі Феміди визнали чоловіка винним та застосували до нього максимально м'яке покарання по інкримінованій статті – 3 роки ув'язнення. Крім того, до терміну додали ще 8 місяців, які злочинець не відбув за попереднім вироком.

Також у поліції стверджують, що чоловік може бути причетним до низки більш серйозних крадіжок.

Схожий випадок на Буковині

У Чернівецькій області чоловік отримав 4 місяці перебування за ґратами за крадіжку металевого бідона з приміщення туалету. Вартість викраденого майна – 876 гривень. Чоловік уклав зі стороною потерпілого мирну угоду та зізнався у скоєному. Однак це не врятувало його від реального ув'язнення.