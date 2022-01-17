В Одессе сообщили о заминировании лицея

В Малиновском районе Одессы 17 января, возможно, заминировали лицей. Правоохранители проверяют эту информацию.

Учебное заведение расположено на улице Генерала Петрова, 34. Угрозу взрыва проверяет следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

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Сообщение о заминировании в Одессе

Полицейские 16 января получили информацию о заминировании памятника Дюку де Ришелье. Однако после проверки объекта правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов и веществ.

Следователи также 12 января проверяли информацию о заминировании всех торговых центров Одессы. Полицейские получили уведомления от анонима. Он заявлял, что является простым человеком, желающим равноправия и того, чтобы погибли более 500 человек.

Кроме того, 12 января в Одессе сообщили, что заминировали главную елку и несколько улиц. Полицейские получили анонимное письмо от человека, который представился лидером организации DOXLEAD. Сообщение оказалось фейковым.