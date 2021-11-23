В Одессе во время лекции начал разрушаться корпус университета Мечникова: фото разрушений

В Одесском университете имени Мечникова появились трещины, а затем и обвалилась часть штукатурки. Причем это произошло прямо посреди лекции.

Говорится о корпусе, который расположен на улице Дворянской, 2. Очевидцы опубликовали фото обвалившихся кусков стен.

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Назвали вероятную причину

Обвал произошел в аудитории №43 на первом этаже. Вероятной причиной считают работу вибрационной техники. Ее используют во время реконструкции пешеходного участка улицы Дворянской.

На фото видно, что на подоконник упали довольно большие куски стены. Однако к счастью, никто не пострадал. Кроме этого, студенты пожаловались, что помещение до сих пор не отапливается. Поэтому столбик термометра в аудиториях стоит на 15 градусах.

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2 сентября в университете имени Мечникова упал потолок во время лекции. Очевидцы рассказали, что никто из студентов, которые в это время слушали лекцию, не пострадал.

На фото и видео оттуда было заметно, что там обвалился довольно большой кусок потолка. Его общая площадь достигала почти 2 квадратных метров.