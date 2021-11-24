В Одессе заметили мышь между пирожками в супермаркете: возмутительные фото

В одном из одесских супермаркетов возле выпечки на прилавке заметили мышь. Она сидела прямо посреди лотков, где были пирожки.

Очевидцы отметили, что это заметили в магазине "Таврия". Он расположен на улице Тополева, 10а.

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Что заметно на этих фото

Эти фото обнародовали в сети примерно в 15 часов 24 ноября. Однако неизвестно, когда именно сделали фотографии.



Мышка между пирожками в Одессе / Фото из телеграма "Компас Одесса"

Там заметно, что зверушка что-то ест. Следует отметить, что лотки, среди которых она сидела, на фото целые. Поэтому неизвестно, добралась ли мышка до выпечки.



Мышь на прилавке магазина / Фото из телеграма "Компас Одесса"

Похожее случилось в столице

В прошлом году в киевском супермаркете заметили другого грызуна. Там на прилавке с хлебом сидела крыса, которая поедала товар.

Сперва она прямо там лазила, однако увидела батон и не удержалась. Когда животное начали снимать, это совсем его не насторожило.