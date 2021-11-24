Очевидці зазначили, що це помітили в магазині "Таврія". Він розташований на вулиці Тополева, 10а.

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Що помітно на цих фото

Ці фото оприлюднили в мережі приблизно о 15 годині 24 листопада. Проте невідомо, коли саме зробили світлини.

В Одесі миша сиділа на прилавку
Мишка між пиріжками в Одесі / Фото телеграму "Компас Одесса"

Там помітно, що тваринка щось їсть. Слід зазначити, що лотки, поміж яких вона сиділа, на фото цілі. Тому невідомо, чи добралася мишка до випічки.

В Одесі миша сиділа на прилавку
Миша на прилавку магазина / Фото телеграму "Компас Одесса"

Схоже було в столиці

Торік у Київському супермаркеті помітили іншого гризуна. Там на прилавку з хлібом сидів щур, який поїдав товар.

Спершу він просто там лазив, проте побачив батон і не втримався. Коли тварину почали знімати, це зовсім її не насторожило.

Локація магазину, де помітили мишу / Карта google