В Одессе занялись поля фильтрации

В Одессе 14 января произошел пожар на полях фильтрации. Загорелся камыш и мусор. Огонь охватил аж 3000 квадратных метров.

Спасателям около 18:03 поступило сообщение о пожаре. Он возник на Хаджибейской дороге, что в Суворовском районе.

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Когда пламя потушили

На место сразу прибыли пожарные. Уже в 18:59 спасатели ликвидировали пожар. К слову, его общая площадь составляла 3000 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причину пожара устанавливают. Также подсчитывают убытки.



Пожар на полях / Фото ГСЧС



Спасатели за час потушили пожар / Фото ГСЧС

Одессит поджег авто бывшей

Житель Одессы 12 января поджег автомобиль бывшей сожительницы. Он хотел таким образом поквитаться за расставание.

Огонь в окне увидела дочь потерпевшей. Она сразу выбежала и смогла все самостоятельно потушить. Правонарушителя задержали через несколько часов. Он сразу во всем признался.