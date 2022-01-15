В Одессе занялись поля фильтрации
Источник:ГСЧС в Одесской области
В Одессе 14 января произошел пожар на полях фильтрации. Загорелся камыш и мусор. Огонь охватил аж 3000 квадратных метров.
Спасателям около 18:03 поступило сообщение о пожаре. Он возник на Хаджибейской дороге, что в Суворовском районе.
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Когда пламя потушили
На место сразу прибыли пожарные. Уже в 18:59 спасатели ликвидировали пожар. К слову, его общая площадь составляла 3000 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причину пожара устанавливают. Также подсчитывают убытки.
Пожар на полях / Фото ГСЧС
Спасатели за час потушили пожар / Фото ГСЧС
Одессит поджег авто бывшей
Житель Одессы 12 января поджег автомобиль бывшей сожительницы. Он хотел таким образом поквитаться за расставание.
Огонь в окне увидела дочь потерпевшей. Она сразу выбежала и смогла все самостоятельно потушить. Правонарушителя задержали через несколько часов. Он сразу во всем признался.