Рятувальникам близько 18:03 надійшло повідомлення про пожежу. Вона виникла на Хаджибейській дорозі, що в Суворовському районі.

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Коли полум'я загасили

На місце одразу прибули вогнеборці. Вже о 18:59 рятувальники ліквідували пожежу. До слова, її загальна площа становила 3000 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Причину пожежі встановлюють. Також рахують збитки.



Пожежа на полях / Фото ДСНС



Рятувальники за годину загасили пожежу / Фото ДСНС

Одесит підпалив авто колишньої

Житель Одеси 12 січня підпалив автомобіль колишньої співмешканки. Він хотів у такий спосіб поквитатися за розставання.

Вогонь у вікні побачила донька потерпілої. Вона одразу вибігла та змогла все самотужки загасити. Правопорушника затримали через кілька годин. Він одразу у всьому зізнався.