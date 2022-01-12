Про цей інцидент повідомили 12 січня, а трапився він вночі напередодні. На щастя, транспорт не сильно пошкодився, бо його змогли вчасно загасити.

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Хто запобіг поширенню полум'я

Слідчі встановили, що підозрюваний пробрався до двору жінки посеред ночі. Він облив

авто горючою сумішшю та підпалив її. Полум’я побачила у вікно донька потерпілої. Вона одразу вибігла та змогла все самотужки загасити.

Ймовірного, правопорушника затримали через кілька годин. Він одразу у всьому зізнався. Мовляв, у такий спосіб вирішив помститися жінці.

Як його можуть покарати

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Якщо вину підозрюваного доведуть у суді, він відправиться до в'язниці на строк від 3 до 10 років.

Інший випадок нещодавно

27 грудня повідомили, що в Кривому Розі 2 невідомих розстріляли чоловіка у дворі його будинку. Злочинці в масках поранили його ноги, а потім приступили до наступної частини плану.

Вони підпалили легковик потерпілого, який був припаркований поряд. На щастя авто змогли швидко загасити, а зловмисників затримали. Тепер цим людям загрожує кримінальна відповідальність.