Об этом инциденте сообщили 12 января, а случился он ночью накануне. К счастью, транспорт не сильно повредился, потому что его смогли вовремя потушить.

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Кто предотвратил распространение пламени

Следователи установили, что подозреваемый пробрался во двор женщины посреди ночи. Он облил

авто горючей смесью и поджег его. Пламя увидела в окно дочь потерпевшей. Она сразу выбежала и смогла все самостоятельно потушить.

Предполагаемого правонарушителя задержали через несколько часов. Он сразу во всем признался. Мол, таким образом решил отомстить женщине.

Как его могут наказать

Сейчас правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Если вину подозреваемого докажут в суде, он отправится в тюрьму на срок от 3 до 10 лет.

Другой случай недавно

27 декабря сообщили, что в Кривом Роге 2 неизвестных расстреляли мужчину во дворе его дома. Преступники в масках ранили его ноги, а затем приступили к следующей части плана.

Они подожгли автомобиль потерпевшего, который был припаркован рядом. К счастью авто смогли быстро потушить, а злоумышленников задержали. Теперь этим людям грозит уголовная ответственность.