Одесские офицеры научились руководить войсками по стандартам НАТО

Одесские офицеры морской пехоты прошли учения по руководству войсками. Через десять дней служащие научились проводить операции по стандартам НАТО.

Освоение новейших инструментов управления проходило 10 дней. Об этом рассказали на странице одесской 35-й отдельной бригады морской пехоты 27 января.

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Изучили стандартные процедуры НАТО

Для получения новых знаний офицеры поехали в Университет обороны Украины имени Ивана Черняховского в Киеве. В ходе курса они прослушали ряд теоретических занятий. Затем для усвоения знаний молодые офицеры стали участниками практических занятий.

Значительное внимание уделялось усовершенствованию умений управленческого звена по выполнению должностных обязанностей при подготовке и ведении боевых действий, – отметили служащие.

Они добавили, что в процессе обучения служащие освоили стандартные операционные процедуры, используемые в НАТО. Однако не сообщили, о чем идет речь.

Обучение морских пехотинцев из Одессы / Фото Университета обороны Украины

Будет возможность лучше усвоить знания

29 ноября сообщили, что сотрудничество Украины с НАТО в 2022 году станет более тесным. Ведь вскоре у нас должны провести 9 многонациональных военных учений.

На сайте Верховной рады уже обнародовали законопроект о допуске военных других стран на нашу территорию. В нем говорится, что в Украину должно приехать для учений более 10 тысяч военных. Кроме того, прибудут 50 военных кораблей и 60 единиц авиации.

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Читайте полный текст сообщения 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского:

Офицеры отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала М.Остроградского закончили курсовую подготовку на базе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Учения продолжались в течение десяти дней. К ним были привлечены офицеры как управления бригады, так и командиров батальонов, дивизионов и рот (батарей).

В ходе курса проведен ряд теоретических и практических занятий, направленных на изучение процесса принятия военного решения, с учетом стандартных операционных процедур, принятых в вооруженных силах стран-членов НАТО. Значительное внимание уделялось усовершенствованию умений управленческого звена бригады по выполнению должностных обязанностей при подготовке и ведении боевых действий воинскими частями (подразделениями) морской пехоты ВМС ВС Украины, управления подразделениями бригады при выполнении боевых заданий.

С успешным завершением курсов морских пехотинцев поздравили заместитель командующего подготовкой Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Андрей Коваль и первый заместитель начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского генерал-лейтенант Виктор Тарасов.

Источник: пресс-служба Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.