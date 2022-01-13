Одесский бизнесмен получил от жены 16 тысяч биткоинов на 19 миллиардов гривен

Частный предприниматель из Одессы получил в подарок 16 тысяч биткоинов. Имущество перешло в его собственность после раздела имущества с женой.

Эту информацию обнародовали в одном из решений апелляционного суда Одессы. Владелец биткоинов требовал снизить налоговую нагрузку.

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Распределенное имущество

После 8 лет брака, одесский бизнесмен решил поделить общее имущество с женой. По согласию сторон, ему перешло:

16 тысяч биткоинов;

9 тысяч евро;

13 тысяч долларов США.

По состоянию на 13 января, один биткоин оценивают в 1,2 миллиона гривен. Поэтому 16 тысяч биткоинов равноценны 19,3 миллиарда гривен.

Жена забрала себе ювелирные украшения, стоимостью более 10,2 миллиона гривен, и 210 тысяч долларов. Зато безвозмездно отдала мужчине его имущество – деньги на общую сумму 32,3 миллиона гривен и биткоины.

За несколько месяцев мужчина реализовал полученные деньги и выкупил КП "Дюковский парк". После покупки у него осталось 60 тысяч гривен.

Но уже в декабре 2017 года снова продал приобретенное коммунальное предприятие. Сперва – 82,75%, а потом еще 17,25%.

Налоговое нарушение

Работники Одесской налоговой осуществили внеплановую проверку и зафиксировали нарушения у бизнесмена. Из-за вероятной неуплаты налогов предпринимателю дополнительно начислили 488 тысяч гривен к уплате.

Бизнесмен смог доказать, что подарок от жены не облагается. Поэтому суд решил, что налоговая не имела права требовать от него больший налог.

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Дело на рынке недвижимости

В 2019 году КП "Дюковский парк" переименовали в ООО "Центральное". Впоследствии это название фигурировало в скандале вокруг застройки на Фонтане.

Территорию в садовом кооперативе горисполком передал под реконструкцию нежилого здания. Здесь планировали построить индивидуальный жилой дом с достройкой двух этажей.

Впрочем, вблизи 10 станции Большого Фонтана начали возводить 5-этажный дом. Внутри планировали разместить 111 квартир и начали их продажу.