Цю інформацію оприлюднили в одному з рішень апеляційного суду Одеси. Власник біткоїнів вимагав знизити податкове навантаження.

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Розподілене майно

Після 8 років шлюбу, одеський бізнесмен вирішив поділити спільне майно з дружиною. За згодою сторін, йому перейшло:

16 тисяч біткоїнів;

9 тисяч євро;

13 тисяч доларів США.

Довідка. Станом на 13 січня, один біткоїн оцінюють в 1,2 мільйона гривень. Відтак 16 тисяч біткоїнів рівноцінні 19,3 мільярда гривень.

Дружина забрала собі ювелірні прикраси, вартістю понад 10,2 мільйона гривень, та 210 тисяч доларів. Натомість безоплатно віддала чоловікові його майно – гроші на загальну суму 32,3 мільйона гривень та біткоїни.

За кілька місяців чоловік реалізував отримані гроші та викупив КП "Дюківський парк". Після покупки в нього залишилось 60 тисяч гривень.

Але вже в грудні 2017 року знову продав придбане комунальне підприємство. Спершу – 82,75%, а потім ще 17,25%.

Податкове порушення

Працівники Одеської податкової здійснили позапланову перевірку та зафіксували порушення у бізнесмена. Через ймовірну несплату податків підприємцю додатково нарахували 488 тисяч гривень до сплати.

Бізнесмен зміг довести, що подарунок від дружини не оподатковується. Відтак суд вирішив, що податкова не мала права вимагати від нього більший податок.

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Справа на ринку нерухомості

2019 року КП "Дюківський парк" перейменували на ТОВ "Центральне". Згодом ця назва фігурувала в скандалі довкола забудови на Фонтані.

Територію в садовому кооперативі міськвиконком передав під реконструкцію нежитлової будівлі. Тут планували збудувати індивідуальний житловий будинок з добудовою двох поверхів.

Втім поблизу 10 станції Великого Фонтану почали зводити 5-поверховий будинок. Всередині планували розмістити 111 квартир і розпочали їхній продаж.