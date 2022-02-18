Одесский патрульный в выходной задержал нетрезвого мужчину, который крушил столы топором

В Одессе патрульный помог защитить посетителей кафе. Агрессивный мужчина принес в заведение топор.

Инцидент произошел 16 февраля вечером. В этот день у инспектора Дмитрия Петюка был выходной, который он проводил с друзьями в одном из заведений города.

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Обстоятельства инцидента

По информации пресс-службы патрульной полиции Одесской области, в помещение забежал агрессивный мужчина в нетрезвом состоянии. В руках у него был топор.



Инспектор помог разоружить хулигана с топором / Фото патрульной полиции

Неадекват угрожал посетителям и начал топором крушить столы. Вместе с небезразличными гражданами инспектор Петюк разоружил и задержал дебошира.

На место вызвали следователей, которые будут в дальнейшем разбираться в ситуации. В полиции подчеркнули, что благодаря действиям патрульного и одесситов удалось предотвратить беду.

Другая позиция

В комментариях к сообщению за хулигана вступилась его сестра Екатерина Мельник. Она заверила, что в критической ситуации общалась с братом по телефону.

Женщина заявила, что на него "наехали". Мол, мужчину ударили с такой силой, что мобильный улетел.

Я слышала, по какой причине он ушел за топором. А как ему следовало себя вести, если на него налетело столько народа? Дать себя убить?

– возмутилась Мельник.

Сестра дебошира заметила, что он никого не собирался убивать или калечить. Основной целью его поступка якобы стало желание запугать другую сторону конфликта.



Сестра хулигана вступилась за брата / Скриншот из фейсбука

Сообщение об убийстве

Другой инцидент с вероятной угрозой убийства произошел во Львовской области в конце января. В милицию позвонил неизвестный и сообщил, что убил 2 женщин.

47-летний житель села во Львовской области признался в том, что зарубил топором женщин. На место выехали оперативники, обнаружившие женщин живыми. За "развлечения" на мужчину составили административный протокол.