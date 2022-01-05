Одесский завод шампанских вин пустят с молотка
Одесский завод шампанских вин выставили на приватизацию. Сейчас его стартовая цена составляет 87,4 миллиона гривен.
Будущих инвесторов заверили, что в предприятие можно смело вкладываться. Ведь у него нет просроченной кредиторской задолженности.
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Что получит новый владелец
В Фонде подчеркнули, что под приватизацию попадают такие необоротные активы:
- 35 объектов недвижимости;
- 803 единицы машин и оборудования;
- семь транспортных средств;
- 65 единиц инструментов, приборов и инвентаря;
- 65 единиц других основных средств.
Легенда не исчезнет
Несмотря на изменение формы собственности, Одесский завод шампанских вин должен продолжить свою деятельность. В условиях приватизации указано, что его покупатель обязан наладить все процессы в течение трех лет.
Сейчас мощности завода арендуются. Ведь его деятельность прекратили в 2018 году и начали поиски инвестора для модернизации.
Одесский завод шампанских вин выставили на приватизацию / Фото с сайта Фонда государственного имущества Украины