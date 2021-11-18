В Одесской области 12-летнюю девочку сбила иномарка: не заметил на переходе

В Белгород-Днестровске, что в Одесской области автомобиль сбил 12-летнего ребенка. Девочка в этот момент шла по пешеходному переходу.

Водитель иномарки сказал, что он просто не заметил пешехода. Следует отметить, что это произошло в темное время суток.

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Девочка попала в больницу

Об этой аварии сообщили 18 ноября. Наезд на девочку совершил водитель автомобиля BMW. Она попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Впоследствии девочку доставили в больницу. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает, однако ребенка пока оставили под наблюдением врачей.

В сети обнародовали видео с места, где это произошло. Там виден момент, когда прибыли работники скорой помощи.

Врачи осматривают ребенка на месте аварии: смотрите видео

Похожая авария с ребенком

В Харькове 17 ноября автомобиль сбил школьника также прямо на пешеходном переходе. Тот заметил автомобиль и хотел отскочить назад, но не успел.

От удара у парня слетела обувь. Однако он не сильно пострадал, поскольку сразу поднялся и самостоятельно пошел к тротуару.