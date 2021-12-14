В Одесской области от COVID-19 умерла беременная с ребенком в утробе: муж обвинил врачей

В городе Южный от коронавируса умерла беременная женщина и ее семимесячная нерожденная дочь. Трагедия произошла 30 ноября.

По словам мужа покойной, в смерти его жены якобы виноваты халатные врачи, которые не предоставили ей вовремя необходимую помощь.

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18 дней борьбы

Александр Седунов рассказал, что борьба за жизнь его любимой и ребенка, который вскоре должен был родиться, длилась 18 дней. Все началось 12 ноября, когда семья заболела коронавирусом. Впрочем, медики не обратили особого внимания на состояние беременной женщины и упустили время.

Преступное и полное бездействие врачей-преступников. Драгоценные 10 дней были потеряны, когда моей родной Анне Седуновой говорили: "Пей парацетамол и больше ничего, сиди дома". 10 дней на дому и 3 дня в больнице. Посадили на кислород 6 литров всего при поражении 50%. Лечили лазолваном, как обычную пневмонию,

– поделился криком души вдовец.

Седунов также добавил, что его жену фактически держали в заложниках, хотя должны были экстренно госпитализировать в отделение роддома. В конце концов, туда больную отправили уже умирать. Она провела там всего два дня, а впоследствии оказалась в реанимации, где за трое суток ее сердце перестало биться.

Борьба за жизнь женщины длилась 18 дней / Фото Александра Седунова

Под подозрением – когорта врачей

Мужчина, который потерял сразу жену и дочь, убежден, что их смерти лежат на совести недобросовестных медиков. По его словам, к трагедии причастны:

Ирина Яворская – врач-гинеколог. Она вела беременность покойной и якобы отказала в лечении и госпитализации. Все ее советы сводились к рекомендациям пить жаропонижающее.

– врач-гинеколог. Она вела беременность покойной и якобы отказала в лечении и госпитализации. Все ее советы сводились к рекомендациям пить жаропонижающее. Наталья Лапа – заведующая гинекологическим отделением Южненской городской больницы, она якобы дала указание не госпитализировать беременную и оставила это на своей ответственности.

– заведующая гинекологическим отделением Южненской городской больницы, она якобы дала указание не госпитализировать беременную и оставила это на своей ответственности. Городиская Светлана – заведующая терапевтическим отделением, которое сейчас принимает больных COVID-19. Мужчина обвиняет ее в том, что она не сообщала реального состояния жены и не дала направление на анализы, которые делают больным коронавирусом. Кроме того, медик якобы назначила неправильное лечение лазолваном и антибиотиками.

– заведующая терапевтическим отделением, которое сейчас принимает больных COVID-19. Мужчина обвиняет ее в том, что она не сообщала реального состояния жены и не дала направление на анализы, которые делают больным коронавирусом. Кроме того, медик якобы назначила неправильное лечение лазолваном и антибиотиками. Лиманский Роман – главный врач Южной городской больницы.

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Денежный вопрос

Муж и отец предположил, что медики специально затягивали время, чтобы заработать на его жене государственные доплаты за пациентов с коронавирусом.

"Государство выделяет на больного COVID-19 27 тысяч гривен в сутки. Учитывая, что жена беременна, а это 54 тысячи гривен, умножаем на три дня, получаем 162 тысячи гривен. Заработали и наконец отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма", – поделился своей болью Седунов.

Мужчина пообещал, что будет добиваться, чтобы виновные в смерти его жены и дочери оказались за решеткой. Ведь кроме всего, без мамы остался 5-летний сын Седуновых.

Текст публикации Александра Седунова:

30 ноября умерла моя беременная жена Анна Седунова с 7-месячным младенцем в утробе из-за халатности врачей. 18 дней мы боролись, но проиграли...

12 ноября вся наша семья заболела COVID-19. Преступное и полное бездействие врачей-преступников. Драгоценные 10 дней были потеряны, когда моей родной Анне Седуновой говорили: "Пей парацетамол и больше ничего, сиди дома".

10 дней на дому и 3 дня в больнице. Посадили на кислород 6 литров всего при поражении 50%. Лечили лазолваном, как обычную пневмонию. Держали в заложниках, вместо того, чтобы сразу отправить в роддом в ковидное отделение. Ее держали и наконец отправили в роддом уже умирать. 2 дня роддома и 3 реанимации.

Мою жену и дочь убили. Врачи:

1. Ирина Яворская – врач-гинеколог (жена стояла у нее на учете, та, что говорила пить неделю парацетамол, когда моя жена звонила, что ей плохо и нужно что-то делать. В лечении и госпитализации отказала).

2. Наталья Лапа – заведующая гинекологическим отделением Южненской городской больницы (принимала решение не госпитализировать жену в роддом, оставила под свою ответственность).

3. Городиская Светлана Николаевна – заведующая терапевтическим отделением (COVID-19) Южненской городской больницы (не сообщала реального состояния жены, не дала направления на анализы, которые делают при COVID-19 (С-реактивный белок и интерликин-6), назначила неправильное лечение лазолваном и антибиотиками, что при COVID-19 запрещено делать).

4. Лиманский Роман Васильевич – главный врач Южной городской больницы (не владеет и не контролирует ситуацию в городе).

4 человека держали мою жену 7 дней дома и 3 дня в больнице, тем самым зарабатывая деньги на COVID-19, поскольку государство выделяет на больного COVID-19 27 тысяч гривен в сутки. Учитывая, что жена беременна, а это 54 тысяч гривен, умножаем на 3 дня, получаем 162 тысячи гривен.

Заработали и наконец отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма.

Остановим убийство украинцев вместе. Все причастные к смерти моей жены и ребенка будут наказаны, будут сидеть в тюрьме и гореть в аду. Моего 5-летнего сына оставили без мамы.