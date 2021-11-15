В Одесской области пьяный водитель протаранил авто полиции во время пожара

В Подольске Одесской области 14 ноября произошло крайне необычное ДТП. Там пьяный водитель Nissan Almera протаранил автомобиль полиции.

Однако самое интересное, что это произошло именно тогда, когда правоохранители перекрыли дорогу возле места пожара. Следует отметить, что их авто стояло с включенными проблесковыми маячками.

Кстати Пьяный киевлянин бежал с места ДТП на авто, которое загорелось: фото

Ехал по встречной

В тот вечер произошло возгорание в здании на улице Соборная. Полиция перекрыла одну из полос дороги на момент, пока там работали спасатели.

Однако в переднюю часть служебного авто на скорости врезался Nissan. Водитель ехал по встречной полосе. Когда с ним начали общаться, обнаружили признаки алкогольного опьянения.

После аварии один из полицейских был вынужден обратиться к медикам. Он получил ушибы.

Что грозит водителю

Правоохранители составили на мужчину сразу 2 протокола. Они предусматривают различные максимальные наказания: