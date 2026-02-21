Укр Рус
Одесса Взрывы в Одессе Одессу атаковали БпЛА: повреждены дома и инфраструктура
21 февраля, 02:04
2
Обновлено - 02:16, 21 февраля

Одессу атаковали БпЛА: повреждены дома и инфраструктура

Олесь Друкач
Основні тези
  • В Одессе ночью 21 февраля прогремели взрывы из-за атаки российскими беспилотниками.
  • Удары БпЛА повредили 4 жилых дома и инфраструктуру.

Взрывы раздавались в Одессе ночью 21 февраля. Российская армия ударила по городу беспилотниками.

О последствиях проинформировали в ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Смотрите также Россия продолжает террор "Шахедами": для каких областей угроза

Что известно о последствиях атаки на Одессу 20 февраля?

В Одесской области объявляли воздушную тревогу в 23:52. К Одессе в то время с Черного моря приближались ударные дроны вражеских дронов.

Серия взрывов прогремела в городе после полуночи в начале суток 21 февраля. По информации городской военной администрации, опубликованной в 2 ночи, в Одессе после ударов российской армии есть разрушения.

Есть повреждения инфраструктуры, 4 жилых домов в разных районах города и учебного заведения, 
– написал руководитель ГВА Сергей Лысак.

Всю информацию сейчас выясняют.


Последствия удара по Одессе / Фото ГВА

Где еще раздавались взрывы этой ночью?

  • Вечером 20 февраля прозвучали взрывы на Запорожье – так же из-за атаки российских дронов.
  • После атаки оказалось, что повреждены машины, выбиты окна в многоэтажках, и обошлось без пострадавших.