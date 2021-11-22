Одессу накрыло густым туманом и сразу образовались пробки: красноречивые видео из города

В Одессе вечером 22 ноября все улицы окутались густой дымкой тумана. Из-за этого там очень плохая видимость и в городе объявили штормовое предупреждение.

На сайте горсовета Одессы рассказали, что непогода сохранится вплоть до следующего утра. В сети сообщили, что в городе образовались пробки.

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Где именно остановилось движение

В городском совете отметили, что видимость в течение этой ночи будет ориентировочно 200 – 500 метров. Рассеяться туман может уже к обеду следующего дня.

Туман, окутавший Одессу: смотрите видео

В телеграмме "Новости.LIVE Odesa" написали, что в районе Ивановского моста произошла авария. Поэтому там образовался большой затор.

Густой туман на улицах Одессы: смотрите видео

Другой туман недавно

В начале ноября сообщили, что туман накрыл значительную часть Украины. В частности, его заметили на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Луганщине.

Это природное явление доставило жителям части регионов немало хлопот. Для примера на Черкасщине заблудились рыбаки, а в Днепре вообще едва не попала в аварию баржа.