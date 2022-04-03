Оккупанты повредили дома одесситов, но пострадавших нет, – Труханов

Российские убийцы нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Одессе. Сейчас спасатели тушат пожары.

Об этом 3 апреля рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что благодарен Вооруженным Силам Украины, потому что в Одессе еще, к счастью, не идут бои и спасатели могут выполнять свои обязанности.

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"Наши спасатели героические. В Одессе нет пострадавших. Хотя повреждены дома, выбиты окна. Я общался с людьми, мы окажем всю необходимую помощь всем, у кого пострадали дома", – рассказал мэр.

Атака на Одессу

Труханов отметил, что ситуация в городе контролируемая. По его словам, сейчас работают коммунальщики.

На город выпустили ракеты 3 апреля. Часть из них сбила украинская противовоздушная оборона.

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