Про це 3 квітня розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він зазначив, що вдячний Збройним Силам України, бо в Одесі ще, на щастя, не йдуть бої й рятувальники можуть виконувати свої обов'язки.

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"Наші рятувальники героїчні. В Одесі немає постраждалих. Хоча пошкоджені будинки, вибиті вікна. Я спілкувався з людьми, ми надамо всю необхідну допомогу всім, у кого постраждали домівки", – розповів мер.

Атака на Одесу

Труханов зазначив, що ситуація в місті контрольована. За його словами, нараз працюють комунальники.

На місто випустили ракети 3 квітня. Частину з них збила українська протиповітряна оборона.

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