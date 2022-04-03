Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він закликав не фотографувати наслідки падіння ракет.
Важливо В Одеській ОВА відповіли на загрозу з боку Придністров'я
Нагадуємо про недопустимість публікацій результатів ураження, розголошення даних геолокації та розповсюдження паніки. Не тіште ворога! – наголосив військовий.
Попередньо – жертв немає
За попередніми даними, жертв внаслідок ракетної атаки немає. Зараз у місті активно працюють рятувальники, щоб усунути наслідки ударів.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 3 квітня, Одесу атакували з повітря. Частину ракет вдалося збити за допомогою засобів ППО.
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