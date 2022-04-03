Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он призвал не фотографировать последствия падения ракет.

Важно В Одесской ОВА ответили на угрозу со стороны Приднестровья

Напоминаем о недопустимости публикаций результатов поражения, разглашения данных геолокации и распространения паники. Не радуйте врага!

– подчеркнул военный.

Предварительно – жертв нет

По предварительным данным, жертв в результате ракетной атаки нет. Сейчас в городе активно работают спасатели, чтобы устранить последствия ударов.

Напомним , сегодня ночью, 3 апреля, Одессу атаковали с воздуха. Часть ракет удалось сбить с помощью ПВО.