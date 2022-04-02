Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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"Единственное, что могу добавить, насколько мне известно, морально-психологическое состояние так называемых солдат так называемой ПМР, еще раз напомню, что это временно оккупированная территория Молдовы, остается достаточно низким", – рассказал он.

Это, естественно, не значит, что их не принудят, как и другое российское пушечное мясо, участвовать в возможных боевых действиях. Такие провокации действительно есть.

Однако морально-психологическое состояние очень низкое, потому что они видят, что происходит, как ВСУ отвечают агрессору. Вряд ли кто-то из них хочет гнить в степях под Николаевом, Мариуполем или Одессой,

– добавил Братчук.

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