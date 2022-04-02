В Генштабе сообщили, что там активизируют войска. Речь идет о подразделениях тех российских войск, которые базируются на территории Приднестровья.

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Это делается для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Есть передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики,

– говорят в Генштабе.

Как поясняют, такие действия врага преследуют подготовку к демонстрации готовности наступления и, возможно, боевых действий против Украины.

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