Под Одессой автобус сбил насмерть мужчину, который перебегал трассу

В Одесском районе рейсовый автобус сбил насмерть мужчину, который решил перебежать трассу в неположенном месте. Трагедия произошла в 2:30 20 декабря.

Известно, что за рулем спринтера Мercedes находился 64-летний водитель, житель Молдовы. С ним ехали четыре пассажира, к счастью, они не пострадали.

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По данным правоохранителей, потерпевший перебегал дорогу как раз в том месте, которое не регулируется и где нет никакого освещения. В конце концов 35-летний мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

Водитель не заметил мужчину, который перебегал дорогу в полной темноте / Фото полиции Одесской области

Водитель был трезв

На место аварии приехали следователи, чтобы выяснить все обстоятельства и детали ДТП. Они сразу же провели водителю тест на драгере и убедились, что мужчина не употреблял алкоголь.

Полицейские уже внесли данные об инциденте в Единый реестр досудебных расследований. Дело будут расследовать как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими им.

Если вину водителя таки установят, ему грозит 3 – 8 лет за решеткой и лишение права управлять автомобилем на три года.