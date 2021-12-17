Под Одессой неизвестные расстреляли нескольких собак

Полицейские Одесской области расследуют случай убийства собак, который произошел в Дачненской сельской общине. 17 декабря правоохранители открыли уголовное производство по поводу жестокого обращения с животными.

Как рассказали правоохранители, о предполагаемом преступлении они узнали от одного из жителей общины. Мужчина сообщил, что соседи якобы застрелили несколько его собак.

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На место происшествия сразу отправились следователи, которые пообщались как с заявителем, так и с теми, кого он обвиняет.

Постоянно конфликтовали с соседом из-за собак

Полицейским потерпевший рассказал, что его соседи хладнокровно расстреляли его животных. Впрочем, где сейчас находятся собаки, ему неизвестно.

Мужчины, на которых указал владелец животных, подтвердили, что постоянно конфликтовали с соседом из-за собак, однако говорят, что совсем не причастны к произошедшему с ними.

Пока правоохранители пытаются выяснить, что именно произошло с собаками. Они изъяли видео с места событий и пытаются их проанализировать.

Инцидент следователи квалифицировали как жестокое обращение с животными. Сведения о предполагаемом правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Если вина соседей мужчины будет доказана в суде, им грозит до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.