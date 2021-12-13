Видео с достойным поступком мужчины снял регистратор самого автомобилиста. Судя по записи, водитель увидел, как напуганные собаки застряли на раздельном газоне и не могли перебежать дорогу.
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Для того чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю пришлось рискнуть своей жизнью.
Остановился там, где ездят на скорости более 180 километров в час
- Событие с участием мужчины по имени Дмитрий произошло днем 13 декабря на выезде из Киева.
- Мужчина, увидев собак, остановил машину в крайней левой полосе. Это вполне могло привести к ДТП, поскольку обычно на Бориспольской трассе водители гоняют с огромной скоростью, которая существенно превышает разрешенную.
- После этого водитель долго махал руками другим автомобилистам, чтобы те остановились. Впрочем, большое количество людей просто объезжали мужчину или пролетали мимо.
- Впоследствии на правой полосе остановился водитель грузовика. То же сделали и другие автовладельцы.
После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам перейти дорогу. К счастью, все обошлось без аварии.
Это был конечно большой риск, неустанные потомки там летают столько, сколько может коряга + 20 километров в час. Спасибо всем кто помогает таким животным! Для подобных ситуаций всегда имейте светоотражающие жилеты,
– отметили в сообществе dtp.kiev.ua.
Смотрите видео, как мужчина помог собаками перейти через Бориспольскую трассу: