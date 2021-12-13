Відео з гідним вчинком чоловіка зняв реєстратор самого автомобіліста. Судячи з запису, водій побачив, як налякані собаки застрягли на роздільному газоні та не могли перебігти дорогу.
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Для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію довелося ризикнути своїм життям.
Зупинився там, де їздять на швидкості понад 180 кілометрів на годину
- Подія за участю чоловіка на ім'я Дмитро, сталася вдень 13 грудня на виїзді з Києва.
- Чоловік, побачивши собак, зупинив машину у крайній лівій смузі. Це цілком могли призвести до ДТП, оскільки зазвичай на Бориспільській трасі водії ганяють з величезною швидкістю, яка суттєво перевищує дозволену.
- Після цього водій досить довго махав руками іншим автомобілістам, аби ті зупинилися. Втім, велика кількість людей просто об'їжджала чоловіка або пролітала повз.
- Згодом на правій смузі зупинився водій вантажівки. Те саме зробили й інші автовласники.
Після цього Дмитро разом з водієм вантажівки допоміг собакам перетнути дорогу. На щастя, все обійшлося без аварії.
Це був звичайно великий ризик, невпинні нащадки там літають стільки, скільки може корч + 20 кілометрів на годину. Дякуємо всім хто допомагає таким тваринам! Для подібних ситуацій завжди майте світловідбивні жилети,
– зазначили у спільноті dtp.kiev.ua.
Дивіться відео, як чоловік допоміг собаками перейти через Бориспільську трасу: