Произошли столкновения под Одесским горсоветом: люди прорвались на заседание
Источник:"Думская"
Под Одесским горсоветом утром 8 декабря начались столкновения с правоохранителями. Это произошло, когда митингующие пытались прорваться в мэрию.
К мэрии пришли несколько десятков человек. Следует отметить, что это были 3 группы лиц, с разными требованиями.
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Нардеп обвинил "титушек"
Несколько десятков человек были в сопровождении нардепа Артема Дмитрука. Они пытались пройти в помещение мэрии. Однако этому помешала Муниципальная варта.
Стычки с протестующими под горсоветом: смотрите видео
Нардеп впоследствии пообщался с журналистами "7 канала". Он заявил, что против протестующих применяли слезоточивый газ. По его словам, это сделали провокаторы из толпы, которые якобы работали на мэра города Геннадия Труханова.
Кто-то из этих бандитов по указанию Труханова запустил слезоточивый газ и люди не могли дышать, не могли смотреть, что происходит,
– сказал Дмитрук
Также он добавил, что вскоре обнародует имена всех этих "тітушок". Однако не сказал, откуда он их получит.
Нардеп рассказывает об использовании слезоточивого газа: смотрите видео
Чего требовали митингующие
Под городской совет пришли несколько десятков человек с разными требованиями. Кто там был:
- Обманутые инвесторы недостроя на Мечникова, 82.
- Жильцы дома на Бочарова, 35, которые требовали ремонта дома.
- Возмущенные жители высотки на Бочарова, 55. Они были недовольны тем, что рядом с их домом на сквере пытаются начать строительство высотки.
Плакаты протестующих на брусчатке Думской площади / Фото "Суспільне Одеса"
Однако "Суспільне Одеса" сообщило, что у людей были другие требования. Они якобы выступали против вакцинации, президента Владимира Зеленского и хаотичной застройки города.
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