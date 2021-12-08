К мэрии пришли несколько десятков человек. Следует отметить, что это были 3 группы лиц, с разными требованиями.

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Нардеп обвинил "титушек"

Несколько десятков человек были в сопровождении нардепа Артема Дмитрука. Они пытались пройти в помещение мэрии. Однако этому помешала Муниципальная варта.

Стычки с протестующими под горсоветом: смотрите видео

Нардеп впоследствии пообщался с журналистами "7 канала". Он заявил, что против протестующих применяли слезоточивый газ. По его словам, это сделали провокаторы из толпы, которые якобы работали на мэра города Геннадия Труханова.

Кто-то из этих бандитов по указанию Труханова запустил слезоточивый газ и люди не могли дышать, не могли смотреть, что происходит,

– сказал Дмитрук

Также он добавил, что вскоре обнародует имена всех этих "тітушок". Однако не сказал, откуда он их получит.

Нардеп рассказывает об использовании слезоточивого газа: смотрите видео

Чего требовали митингующие

Под городской совет пришли несколько десятков человек с разными требованиями. Кто там был:

Обманутые инвесторы недостроя на Мечникова, 82.

Жильцы дома на Бочарова, 35, которые требовали ремонта дома.

Возмущенные жители высотки на Бочарова, 55. Они были недовольны тем, что рядом с их домом на сквере пытаются начать строительство высотки.



Плакаты протестующих на брусчатке Думской площади / Фото "Суспільне Одеса"

Однако "Суспільне Одеса" сообщило, что у людей были другие требования. Они якобы выступали против вакцинации, президента Владимира Зеленского и хаотичной застройки города.

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